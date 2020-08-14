Светофор заработал на федеральной трассе в Карелии

Новый объект установили в Сортавале на пешеходном переходе на перекрестке улиц Бондарева и Победы, сообщили в ГИБДД Карелии.
Сегодня, 15 августа, с 9.00 на 263 км автомобильной дороги А-121 "Сортавала" начал работать светофорный объект с кнопкой вызова.
Госавтоинспекция Карелии обращает внимание водителей на изменения в организации движения на данном участке дороги. Заблаговременно снижайте скорость движения и контролируйте дорожную обстановку.
Пешеходам следует быть предельно внимательными. Для безопасного перехода убедитесь перед выходом на проезжую часть, что водители автотранспорта остановились и пропускают пешеходов.
Ранее сообщалось, что светофор появится на опасном участке дороги в Петрозаводске.
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