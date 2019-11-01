Светофоры отключат на пересечении четырех автомагистралей в Петрозаводске

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Специалисты проведут техобслуживание дорожного объекта на перекрестке, сообщили в администрации Петрозаводска.
В субботу, 2 ноября, в связи с ремонтом светофора на пересечении улиц Правды, Калинина, Лыжной, а также Ключевского шоссе могут возникнуть затруднения при движении транспортных средств и пешеходов. Ориентировочно с 9.00 до 17.00 объект будет отключен.
Администрация города просит горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также планировать пути объезда.
По информации администрации города, в полном объеме специалисты завершат работы до 10 ноября.
Напомним, к 1 сентября в Петрозаводске установили новый светофор.
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