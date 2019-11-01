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Новости. Общество
13:17, 01 Ноября 2019
фото: Столица на Онего

Светофоры отключат на пересечении четырех автомагистралей в Петрозаводске

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Специалисты проведут техобслуживание дорожного объекта на перекрестке, сообщили в администрации Петрозаводска.

В субботу, 2 ноября, в связи с ремонтом светофора на пересечении улиц Правды, Калинина, Лыжной, а также Ключевского шоссе могут возникнуть затруднения при движении транспортных средств и пешеходов. Ориентировочно с 9.00 до 17.00 объект будет отключен. 

Администрация города просит горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также планировать пути объезда.

По информации администрации города, в полном объеме специалисты завершат работы до 10 ноября.

Напомним, к 1 сентября в Петрозаводске установили новый светофор. 

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