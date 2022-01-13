Светофоры погасли в районе Петрозаводска

На пересечении улиц Репникова и Антонова в столице Карелии временно отключены светофоры.

В связи с ремонтными работами на электросетях на пересечении улиц Репникова и Антонова в Петрозаводске временно отключены светофоры. Об этом информирует пресс-центр мэрии города.

«По информации АО „ОРЭС-Петрозаводск“, сегодня на Ключевой ведутся работы по восстановлению кабельных линий. В связи с этим на пересечении улиц Репникова и Антонова временно отключены светофоры. По информации ресурсоснабжающей организации, неполадки планируется устранить до обеда», — заявили в администрации Петрозаводска.