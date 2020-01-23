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Светофоры установят еще на четырех улицах Петрозаводска

Новости. Общество
13:07, 24 Января 2020
фото: Столица на Онего
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Аварийно-опасные участки дорог оборудуют светофорными объектами в рамках комплексной программы "Безопасный Петрозаводск" с привлечением средств нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает Петросовет.

В карельской столице по инициативе председателя Петрозаводского городского Совета Геннадия Боднарчука продолжается реализация программы "Безопасный Петрозаводск". В перечень работ на 2020 год по заявкам горожан включен, в том числе комплекс мероприятий по установке дополнительных дорожных знаков и новых светофоров.

Работа по данному направлению уже началась и находится на стадии проектирования. В настоящее время ведется подготовка необходимой проектно-сметной документации на оборудование современными автоматическими регулировщиками движения пешеходных переходов вблизи пересечения ул. Ключевая - ул. Сусанина; наб. Варкауса – ул. Московская; ул. Пархоменко - ул. Ватутина - ул.Пирогова, а также на ул. Фролова.

Запланированная общая стоимость работ по всем четырем объектам составит порядка 20 млн. рублей. Средства на установку светофорных объектов будут выделены в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"В Петрозаводске продолжается масштабный ремонт улиц. В прошлом году только в рамках нацпроетка приведено в порядок дорожное покрытие на 18-ти улицах, в 2020 году планируется капитально отремонтировать еще 26 городских дорог. Улучшение качества асфальтового покрытия неизменно влечет за собой и рост числа нарушений водителями скоростного режима. Светофоры пока остаются самым действенным способом для того, чтобы "охладить пыл" большинства таких автовладельцев, предупредить нарушения и четко регламентировать движение на перекрестках транспорта и пешеходов, сделать его более безопасным. Напомню, что в прошлом году на перекрёстках и нерегулируемых пешеходных переходах карельской столицы было установлено 16 новых светофорных объектов и, согласно статистике, количество жертв ДТП сократилось в три раза. В связи с этим власти города и ГИБДД наравне с другими мероприятиями по повышению безопасности дорожного движения продолжат работу по оборудованию дорог современными светофорами", - подчеркнул Геннадий Боднарчук, председатель Петрозаводского городского Совета и инициатор реализации комплексной программы "Безопасный Петрозаводск".

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Комментарии

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бармалей
2020-01-24 14:06:21
Да объявите уже ПТЗ пешеходной зоной и все - денег сэкономим... налепили светофоров где попало по всему городу - город встал в пробках.. хозяйственники крепкие. блин....
Гость
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