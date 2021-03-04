Светофоры временно отключат в центре Петрозаводска

Светофоры не будут работать на перекрестке улицы Анохина и проспекта Ленина во вторник, сообщили в администрации Петрозаводска.

По информации АО "ОРЭС-Петрозаводск", 9 марта с 9 до 12 часов будет отключён светофорный объект на пересечении улицы Анохина и проспекта Ленина. Неудобства связаны с ремонтными работами на оборудовании электросетей. На время отключения сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска обеспечат регулирование на перекрёстке.

В мэрии просят горожан быть внимательными на указанном участке, руководствоваться сигналами регулировщика, установленными знаками и положениями ПДД.

Ранее в центре Петрозаводска сломался светофор.