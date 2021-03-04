Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Женщина перенесла клиническую смерть и рассказала о загробной жизни
04.03.2021 23:30
Впервые за много лет на крупном градообразующем предприятии в Карелии появились вакансии 1
Сегодня 06:40
Женщина нашла письмо в бутылке из прошлого века
04.03.2021 19:10
Названы типы людей, лучше всего переносящих пандемию коронавируса 1
04.03.2021 21:30
В Госдуме предложили отменить Всероссийские проверочные работы для школьников
04.03.2021 20:40
Посетителей Центрального рынка в Петрозаводске вновь эвакуировали из-за сообщения о бомбе (ФОТО) 1
04.03.2021 18:59
Мужчина в трусах и с веревкой на шее бегал по улице в Петрозаводске 9
Сегодня 12:40

Светофоры временно отключат в центре Петрозаводска

Новости. Общество
14:49, 05 Марта 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Загрузка...

Светофоры не будут работать на перекрестке улицы Анохина и проспекта Ленина во вторник, сообщили в администрации Петрозаводска.

По информации АО "ОРЭС-Петрозаводск", 9 марта с 9 до 12 часов будет отключён светофорный объект на пересечении улицы Анохина и проспекта Ленина. Неудобства связаны с ремонтными работами на оборудовании электросетей. На время отключения сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска обеспечат регулирование на перекрёстке.

В мэрии просят горожан быть внимательными на указанном участке, руководствоваться сигналами регулировщика, установленными знаками и положениями ПДД.

Ранее в центре Петрозаводска сломался светофор.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Никита
2021-03-05 15:19:12
6,7. 8 ОРЭС нельзя на выходные поработать , чтобы 9го , в рабочий день, не устраивать муть и пробки на перекрёстке .
Мэрия АУ , чем вы думаете ??????????????
Беня
2021-03-05 15:29:42
Никита, ну тогда за работу в выходной в двойном размере. А так э-ко-но-мия. Как гритца "тыща лимон бережет" :)
И наверно это не мэрия, это скорее всего ОРЭС :)
Никита
2021-03-05 15:51:32
Дружище-Беня, власть у нас в ПТЗ мэрия , а пока не ОРЭС . В городе каждая " шарага" готова копать , ломать , прокладывать где и когда хочет , в ущерб горожанам .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.02.2021, 14:18
Стали известны планы застройки и обустройства шести участков Петрозаводска
01.03.2021, 11:50
В Петрозаводске открылся первый магазин здорового питания сети "ВкусВилл"
01.03.2021, 13:24
Парфенчиков готов запретить жителям Карелии покупать алкоголь в праздники
01.03.2021, 17:29
Пожар произошел на Сегежском ЦБК в Карелии
26.02.2021, 16:23
Начальника Петрозаводского отряда ведомственной охраны Октябрьской железной дороги будут судить за присвоение денег
28.02.2021, 15:31
Учитель, которого в Карелии отстранили от работы за нанесение побоев ученикам, прошел детектор лжи на Первом канале

Чтиво

Сегодня 13:45
Без политики
Костная клиника: Идешь, держась за стенки? Пора лечить коленки!
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Подарки для прекрасных леди в ТРК "ЛОТОС PLAZA"
Сегодня 13:40
Дети нарисовали праздник
04.03.2021 14:10
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»