Свидетель грабежа в поселке Карелии потребовал за молчание часть добычи и попал под уголовку

В поселке Матросы Пряжинского района пенсинерку ограблили на пороге ее собственного дома, свидетель преступления женщине не помог.

По сообщению МВД Карелии, в конце июля пряжинскую полицию поступило заявление от 62-летней пенсионерки, жительницы поселка Матросы. Незнакомка отобрала у нее 2 тысячи рублей. Когда женщина находилась на пороге своего дома.

Полицейские установили подозреваемую – 40-летнюю местную жительницу. Она признала вину в совершении грабежа, сказав, что часть похищенного потратила на собственные нужды. При этом селянка сообщила о другом преступлении. В ходе проверки участковый установил детали произошедшего. Он выяснил, что случайным свидетелем ограбления пенсионерки стал 47-летний мужчина, который не препятствовал совершению преступления. После того, как похитившая деньги скрылась, он последовал за ней. Когда догнал, попросил отдать ему 1 тысячу рублей из денег пенсионерки. Женщина выдала купюру. Свидетель потратил деньги на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина может получить до двух лет лишения свободы.

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