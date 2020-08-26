Свиньи без прививок довели жительницу Карелии до штрафа

Россельхознадзор проверил личное хозяйство жительницы Прионежского района.

Как сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора, владелица личного хозяйства содержала поголовье свиней с нарушениями ветеринарных правил.

Площадка для выгула свиней не была оборудована навесом, что способствует возможности проникновения на территорию других животных и птиц.

Вход в свиноводческое помещение также не был оборудован дезинфекционными ковриками.

Свиньи, содержащиеся в хозяйстве, не наблюдались у ветеринара, не подвергаются диагностическим исследованиям, вакцинациям и обработкам против заразных болезней.

Жительницу Карелии оштрафовали на 500 рублей и обязали исправить до 15 октября.

