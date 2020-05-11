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Священник представил вариант возрождения часовни Фаддея в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Общество
07:25, 12 Мая 2020
фото: "Столица на Онего"
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Отец Константин Савандер представил вариант возрождения часовни Фаддея и строительства подземной церкви на площади Кирова в столице Карелии.

Православный священник Константин Савандер, один из инициаторов строительства часовни святого Фаддея и подземной церкви на главной площади Петрозаводска, опубликовал на своей странице в соцсети видео с видами здания будущей культовой постройки.

"Вашему вниманию представляется компромиссный вариант возрождения хоть немного из того, что утрачено, и сохранение того, что появилось в советский период… Давайте не разрушать, а созидать!!! Давайте лучше посвятим свое время размышлению над тем, как сделать наш родной город красивым и интересным, вместо того, чтобы все время критиковать все и вся…." - пишет Константин Савандер.

Напомним, проект здания будущей часовни основан на историческом ее облике, который восстанавливали по архивным документам. В него включили фрагменты фундамента исторической постройки: их планируют музеифицировать, чтобы любой желающий, войдя в часовню, мог прикоснуться к истории города.

Раскопки на площади Кирова, где предполагается воссоздать православную часовню, начались в конце июня 2017 года. Тогда, к удивлению археологов, был обнаружен мощный фундамент фасада здания храма, Воскресения Господня, построенного в 1800 и сгоревшего в 1924 году, и ряд археологических артефактов. Позже раскопки были приостановлены. Их планируют продолжить после празднования столетия Карелии в Петрозаводске.  Как только они закончатся, в проект внесут все необходимые уточнения. После этого можно будет приступать непосредственно к строительным работам. Возможно, они начнутся уже весной 2021 года.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2020-05-12 09:40:26
Закопайте уже этот окоп! А освободившиеся средства пустите на Успенскую церковь. "Давайте не разрушать, а созидать!!!" Не увечить сложившийся ансамбль, попутно захватывая кусочек недвижимости, а воссоздавать! Тем более "Успенка" - это церковное имущество, на которое епархия норовит у бюджета и обывателей выскулить деньжат.
goo
2020-05-12 09:09:55
Я против.
David
2020-05-12 08:35:55
Угомонись уже.
Иван +
2020-05-12 07:42:37
А кому кроме попов и верхних чинушек эта церквуха и нужна на Театральной площади , вместе со стелами и катками ???
Саныч
2020-05-12 07:27:51
Шел бы он в пень.
Гость
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