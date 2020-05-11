Священник представил вариант возрождения часовни Фаддея в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Отец Константин Савандер представил вариант возрождения часовни Фаддея и строительства подземной церкви на площади Кирова в столице Карелии.

Православный священник Константин Савандер, один из инициаторов строительства часовни святого Фаддея и подземной церкви на главной площади Петрозаводска, опубликовал на своей странице в соцсети видео с видами здания будущей культовой постройки.

"Вашему вниманию представляется компромиссный вариант возрождения хоть немного из того, что утрачено, и сохранение того, что появилось в советский период… Давайте не разрушать, а созидать!!! Давайте лучше посвятим свое время размышлению над тем, как сделать наш родной город красивым и интересным, вместо того, чтобы все время критиковать все и вся…." - пишет Константин Савандер.

Напомним, проект здания будущей часовни основан на историческом ее облике, который восстанавливали по архивным документам. В него включили фрагменты фундамента исторической постройки: их планируют музеифицировать, чтобы любой желающий, войдя в часовню, мог прикоснуться к истории города.

Раскопки на площади Кирова, где предполагается воссоздать православную часовню, начались в конце июня 2017 года. Тогда, к удивлению археологов, был обнаружен мощный фундамент фасада здания храма, Воскресения Господня, построенного в 1800 и сгоревшего в 1924 году, и ряд археологических артефактов. Позже раскопки были приостановлены. Их планируют продолжить после празднования столетия Карелии в Петрозаводске. Как только они закончатся, в проект внесут все необходимые уточнения. После этого можно будет приступать непосредственно к строительным работам. Возможно, они начнутся уже весной 2021 года.