Священника отправили в тюрьму за захват чужой квартиры

Верховный суд автономного сообщества Кастилия-Леон в Испании приговорил священника к полутора годам тюремного заключения за захват чужой квартиры.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на портал Noticia.ru.

Как выяснили следователи, мужчина обманом проник в квартиру 77-летней прихожанки и впоследствии отказался освободить жилплощадь. Священнослужитель уговорил женщину сдать ему квартиру — при этом был подписан договор аренды, но в момент передачи ключей мужчина "забыл" внести аванс. Он пояснил, что у него нет наличных, но пообещал снять их в банке на следующий день.

Хозяйка поверила священнику, но он не заплатил ей ни на следующий день, ни через неделю — испанец прожил в квартире несколько месяцев, но денег прихожанка от него так и не получила. Выселяться он отказывался, поэтому пенсионерке пришлось обратиться в суд. Церковного служащего признали виновным в мошенничестве. Ему придется не только отправиться в тюрьму, но и выплатить пострадавшей компенсацию.