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Новости. Общество
10:48, 07 Сентября 2019
фото: МЧС Карелии

"Святличок пытается открыть глазки и что-то сказать"

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Мама обгоревшего на пожаре в Карелии 6-летнего ребенка рассказала о его состоянии.

"Его постепенно выводят из медикаментозного сна. Святличок пытается открыть глазки и что-то сказать,он нас слышит! Уже больше суток без инотропной поддержки держит давление в пределах 90/60", – написала мама ребенка "ВКонтакте" 6 сентября. 

Сегодня, 7 сентября, по словам женщины, "состояние Святослава стабильно тяжелое, ухудшений от вчерашнего дня нет. Продолжается инфузионная заместительная терапия, ребенку наложена трахеостома, подключен аппарат ИВЛ". 

Напомним, 30 августа в Прионежском районе в СНТ "Театр" при пожаре в частной бане погиб пожилой мужчина и пострадал 6-летний ребенок. Мальчик получил сильные ожоги (до 90%).

Ребенок был доставлен в ДРБ Петрозаводска, где врачи спасали его жизнь. 3 сентября пострадавшего мальчика транспортировали в ожоговый центр Нижнего Новгорода.

Следком Карелии возбудил уголовное дело.

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