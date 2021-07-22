Свободные кресла появились в администрации Костомукши: там ждут специалистов

В Карелии открылись вакансии в администрации Костомукшского городского округа: освободились два кресла.

Администрация Костомукшского городского округа проводит конкурс для замещения вакантных должностей ведущего специалиста отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и главного специалиста юридического отдела. Об этом информирует газета «Новости Костомукши».

Квалификационные требования к соискателям — высшее образование, без предъявления требований к стажу.

Пакет документов необходимо предоставить до 24 августа. Конкурс состоится 31 августа.

Ранее сообщалось, как небо над Костомукшей раскрасилось в цвета флага России.