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Свора собак напала на ребенка в городе Карелии

Новости. Происшествия
13:47, 20 Мая 2022

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Издание «Беломорская трибуна» сообщило о нападении собак на ребенка.

Собаки напали на ребенка, который шел по улице. Об этом сообщает газета «Беломорская трибуна» со ссылкой на родственников ребенка.

«18 мая на нашего ребёнка напала свора собак, обитающих возле контейнерной площадки домов 14 и 16 по ул. Первомайская (прямо за районной администрацией). Сын 8 лет спокойно шёл в соседний двор, увидев его, собаки набросились на него с лаем и рычанием. Сын закричал, но рядом никого из людей не было. Одна из собак сделала попытки его покусать. Благо на нем были штаны из плотной ткани и карман, остался синяк. А мог быть укус до крови. А могло бы быть и ещё хуже, если бы он побежал», — говорится в сообщении. Ребенок смог уйти с опасного места, потом его забрали родственники.


фото: © «Беломорская трибуна» — наша газета / ВК

Автор текста заявила, что обратилась в полицию. Она также планировала сообщить о произошедшем в администрацию и главе республики.

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