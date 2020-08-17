Свыше 200 кубометров мусора вывезли с несанкционированной свалки в Карелии (ФОТО)

Несанкционированная свалка ТКО ликвидирована в Беломорском районе, сообщили в ООО "Автоспецтранс".

Свалка находилась в поселке Новое Машозеро на территории бывшего места накопления мусора.





Ликвидация свалки заняла около трех недель. Всего было вывезено более 200 кубометров твердых коммунальных отходов.



Альтернативой свалке был выбран контейнерный способ накопления. По согласованию с населением поселка местная администрация определила места установки мусоросборников.

В настоящее время в Новом Машозере установлено 16 контейнеров.