Свыше семи тысяч автолихачей в Карелии привлечены к ответственности с начала этого года

Полиция в прошлом году поймала более 417 тыс. нарушителей скоростного режима, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Карелии в 2020 году за превышение установленной скорости движения были привлечены к административной ответственности более 417 тыс. водителей. И свыше 7 тыс. нарушителей скоростного режима подверглись наказанию с начала нового года.

По мнению ГИБДД Карелии в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" качество дорог и дорожная инфраструктура в республике заметно улучшаются. Однако дисциплинированность многих водителей оставляет желать лучшего, о чем свидетельствует рост скоростных нарушений в полтора раза.