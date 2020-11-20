Сын депутата парламента Карелии возглавил Кондопожский суд

Сергей Зайков, сын депутата регионального парламента Николая Зайкова, стал председателем Кондопожского суда.

Сергей Зайков назначен председателем Кондопожского суда. Соответствующий указ накануне подписал президент страны Владимир Путин.

Новому председателю Кондопожского суда 41 год. Он - младший сын депутата карельского парламента Николая Зайкова. Ранее Сергей Зайков в течение 6 лет возглавлял Суоярвский суд.

Прежним председатели Кондопожского суда был 56-летний Александр Соколов. В мае 2019 года он добровольно ушел в отставку. С тех пор его обязанности исполняла заместитель Маргарита Бахорина.

Ранее "Столица на Онего" сообщала, что Сергей Зайков прошел все согласования, требующиеся для назначения на должность председателя Кондопожского суда.

Также напомним, что старший сын депутата - 46-летний Виталий Зайков - осенью 2018 года был назначен начальником полиции Мурманской области и получил звание генерал-майора.