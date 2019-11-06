Путин присвоил звание генерал-майора сыну депутата Заксобрания Карелии

Указом президента РФ от 4 ноября 2019 начальнику УМВД России по Мурманской области Виталию Николаевичу Зайкову присвоено специальное звание, сообщили в МВД по Мурманской области.

Начальнику УМВД России по Мурманской области Виталию Николаевичу Зайкову присвоено специальное звание генерал-майора полиции. Виталий Зайков является сыном депутата Законодательного собрания Карелии Николая Зайкова.

Виталий Зайков был назначен начальником УМВД по Мурманской области в августе 2018 года. Ранее Зайков занимал пост заместителя министра внутренних дел – начальника полиции МВД по Республике Карелия.

Виталий Зайков в 2000 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД России. С 1994 года работал в отделении уголовного розыска отдела внутренних дел Лоухского района МВД Карелии. С 2000 года был на руководящих должностях. В 2005 году назначен на должность начальника отдела внутренних дел Лоухского района МВД Карелии, в 2007 году – на должность начальника отдела внутренних дел по городу Костомукша.

С 2009 по 2011 год возглавлял Управление уголовного розыска МВД по Республике Карелия. В июне 2011 года был назначен на должность заместителя начальника полиции по оперативной работе МВД по Республике Карелия.

С 2014-го работал начальником полиции МВД по Республике Карелия.