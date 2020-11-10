Кондопожский суд может возглавить сын депутата Заксобрания Карелии

Судье Суоярвского суда Сергею Зайкову остается дождаться указа президента о назначении председателем Кондопожского суда.

Как мы ранее сообщали, в мае 2019 года опытный председатель Кондопожского суда - 56-летний Александр Соколов - добровольно ушел в отставку. С тех пор эта должность остается вакантной. Сейчас обязанности председателя суда исполняет заместитель Маргарита Бахорина.

По имеющейся информации, новым председателем Кондопожского суда может стать 41-летний судья Суоярвского суда по уголовным делам Сергей Зайков – младший сын депутата карельского парламента Николая Зайкова. Ранее Сергей Зайков в течение 6 лет возглавлял Суоярвский суд.

Напомним, что старший сын депутата - 46-летний Виталий Зайков - осенью 2018 года был назначен начальником полиции Мурманской области и получил звание генерал-майора.

Что касается Сергея Зайкова, то он прошел все согласования, требующиеся для назначения на должность председателя суда: его кандидатуру одобрила квалификационная коллегия судей, после, с согласия председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, документы на Сергея Зайкова были направлены в кадровую комиссию при президенте, также одобрившую его кандидатуру.

Теперь Сергею Зайкову остается дождаться только указа Путина о его назначении председателем Кондопожского суда.