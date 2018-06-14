Сын эпатажного стилиста Сергея Зверева узнал тайну своего усыновления

Уже ни для кого не секрет, что сын известного стилиста Сергея Зверева - Сергей не является ему родным.

Десять лет назад мальчик и сам узнал правду. В пылу ссоры бабушка выдала ребенку семейную тайну, с тех пор Зверев-младший пытается докопаться до истины и узнать, кто его настоящие родители. Для этого он вместе со своей женой Юлией отправился в Иркутскую область, где живут родственники знаменитого приемного отца.

Как пишет uznayvse, юношу встречали с распростертыми объятьями, кормили, поили, но как только разговор заходил о его настоящих родителях, все тут же замолкали.

Бабушка мальчика, воспитывавшая его в детстве и вовсе отказалась открывать дверь. Сообщить правду Сергею решился только один человек - местный житель по имени Владимир.

Он рассказал юноше, что Сергей является сыном брата Сергея Зверева. Мужчина страдал неизлечимой астмой, и чтобы не мучить себя и родных - покончил жизнь самоубийством. После его смерти стилист забрал мальчика к себе.

Двоюродный дед Сергея Зверева-младшего Александр Зверев прошел тест ДНК, чтобы установить возможное родство с юношей. Результаты анализа принесли в студию шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" и конверт с бумагой отдали Сергею. Молодой человек, увидев результат, неожиданно расплакался и убежал за кулисы.