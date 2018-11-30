Сына Игоря Талькова попал в тюрьму

Сына Игоря Талькова задержали за вождение в пьяном виде

Игорь Тальков-младший находился за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee. Его задержали в Москве за нетрезвое вождение.

"РИА Новости" со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что это не первый подобный проступок мужчины, при этом после прошлого инцидента он был лишен водительских прав.





