Сына Игоря Талькова попал в тюрьму

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Сына Игоря Талькова задержали за вождение в пьяном виде
Игорь Тальков-младший находился за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee. Его задержали в Москве за нетрезвое вождение.
"РИА Новости" со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что это не первый подобный проступок мужчины, при этом после прошлого инцидента он был лишен водительских прав.
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