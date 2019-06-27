Руководитель депутатского комитета парламента Карелии готов обжаловать монетизацию льгот ветеранов труда в Конституционном суде республики.

Председатель комитета Законодательного собрания Карелии по законности и правопорядку Александр Федичев не исключает своего обращения в Конституционный суд, если в республике будет принят закон о монетизации льгот по оплате услуг ЖКХ ветеранам труда, бывшим бойцам истребительных батальонов, минерам и труженикам тыла. Как отметил депутат на своей странице в социальной сети Facebook, "так радикально ветеранский закон еще не пытались пересмотреть".

"Проект закона не только сильно режет по ветеранским льготам, он практически полностью переписывает сам закон, частично сокращая объем льгот, частично сокращая получателей льгот – ветеранов труда, и это задним числом. Именно это в свое время и было основанием для отмены Конституционным судом нелидовского закона. Ну, что ж, ошибки ничему не учат. Видимо снова придется обращаться в суд", – отметил Федичев.

Напомним, в 2011 году Конституционный суд Карелии признал незаконными поправки в республиканский закон об установлении звания "Ветеран труда" и порядке его присвоения, которые были инициированы экс-губернатором Андреем Нелидовым. Этот закон существенно ограничивал круг пенсионеров, имевших право на получение ветеранского звания.

Как сообщала ранее "Столица на Онего", премьер-министр Карелии Александр Чепик внес на рассмотрение республиканского парламента проект регионального закона о монетизации льгот целого ряда категорий граждан. В случае его принятия ветераны труда Карелии лишатся 50%-й льготы на услуги ЖКХ. Вместо этого им будут платить фиксированные 969 рублей в месяц, хотя сейчас в денежном выражении ежемесячная льгота у многих пенсионеров составляет 1500-2500 рублей.