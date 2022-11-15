Таксист из Карелии попался на краже 50 тысяч рублей

Сотрудники кондопожской полиции раскрыли уголовное преступление, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района о краже заявил 29-летний местный житель. У жителя райцентра похитили 50 тысяч рублей наличными.

Сотрудники уголовного розыска нашли 32-летнего подозреваемого. По версии полиции, хищение совершил таксист, который подвозил заявителя от Петрозаводска до Кондопоги.

Клиент был сильно пьян, и попросил водителя остановиться, чтобы посетить придорожное кафе. Когда пассажир вышел, шофёр решил проверить содержимое оставленных вещей.



В сумке мужчина обнаружил 50 тысяч рублей и похитил их, решив, что изрядно выпивший кондопожанин не придаст значения исчезновению такой суммы. А когда тот вернулся, водитель такси довез его до конечной точки маршрута.

Возбуждено уголовное дело о краже.