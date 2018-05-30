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Новости. Криминал
17:40, 30 Мая 2018

Таксист обокрал жителя Петрозаводска с помощью потерянного телефона

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В Петрозаводске полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты у местного жителя, сообщает МВД Карелии.

Проверяя баланс банковской карты, житель Петрозаводска обнаружил, что со счета списаны 8 тысяч рублей. О транзакции мужчина сообщил в полицию, он отметил, что покупок на такую сумму не совершал, карту никому не передавал и пароль не сообщал.

Оперативники выяснили, что за несколько дней до обнаружения пропажи, заявитель потерял мобильный телефон, к номеру которого привязана банковская карта. Оказалось, что потерпевший мог обронить гаджет в такси. Полицейские установили личность водителя, которым оказался житель одного из поселков Прионежского района.

Мужчина признался, что действительно нашел в машине мобильный телефон, оставленный кем-то из пассажиров. Он воспользовался им и перевел на свой счет денежные средства.

К настоящему моменту телефон изъят и возвращен хозяину. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ.

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Комментарии

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кир
2018-05-30 17:51:49
Жить на халяву - вековая мечта нашего человека. Не виноват он, это всё гены проклятые не так выстроились в организме благодаря несчетному числу поколений.
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