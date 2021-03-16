Таксист в Петрозаводске перевел 87 тысяч рублей на коньяк неизвестному клиенту

Мошенники в Петрозаводске обманули таксиста, выманив у него 87 тысяч рублей на алкоголь, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска поступило заявление о мошенничестве от 38-летнего таксиста. При опросе мужчина рассказал полицейским, как его обманули.

Он взял поздний пригородный заказ. Клиент связался с водителем и попросил оказать услугу. Якобы тому необходимо оплатить дорогостоящий коньяк, но это не получается сделать, нужен посредник у терминала. Петрозаводчанин согласился и получил следующую инструкцию – как только ему на счет поступят деньги, следует обналичить их и направить по необходимым реквизитам.

Таксист согласился и получил смс со стандартной формулировкой о зачислении средств на счет. Однако пришло оно не из банка, а с номера того самого "клиента", якобы приобретающего коллекционный алкоголь. Не заметив этого, горожанин обналичил свои средства - более 87 тысяч рублей - и перевел на указанный заказчиком счет. Вскоре проситель перестал выходить на связь.

По данному факту полицией Петрозаводска проводится проверка.