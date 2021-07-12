Реклама
Прислать новость
«Я дома, и я жива: на моих глазах ушло из жизни 7 человек — это страшно» 5
12.07.2021 14:59
Роспотребнадзор назвал два района Карелии, где не зарегистрированы нападения клещей
Сегодня 08:25
Утонул сотрудник заповедника «Кивач» в Карелии 1
12.07.2021 15:46
Аномальная жара не уйдет из Карелии до конца недели 5
12.07.2021 14:08

Таксист в Петрозаводске перевел несостоявшемуся клиенту 65 тысяч рублей

Новости. Криминал
09:58, 13 Июля 2021
фото: © Дмитрий Серебряков/ТАСС

Житель Петрозаводска сболтнул лишнее по телефону и лишился денег, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлением о мошенничестве обратился 25-летний горожанин. Мужчина рассказал, что работает в такси. Вечером он получил заказ — Петрозаводск — аэропорт Бесовец. Подъехав по указанному адресу, он долго ждал пассажиров, после чего связался с ними по телефону. Ему ответил мужчина, который сообщил, что не заказывал такси и предположил, что это может быть розыгрышем.

Однако несостоявшийся заказчик, якобы чувствуя вину, предложил возместить часть расходов. Сначала он попросил продиктовать номер банковской карты, затем CVC-код с обратной стороны и, наконец, коды из сообщений. Заявитель озвучил персональную информацию, после чего с его карты были списаны 65 тысяч рублей. Попытки вновь связаться с лже-пассажирами закончились неудачей.

Мужчина понял, что имеет дело с мошенниками и обратился в полицию.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-07-13 10:08:32
Где расстрелы мошенников, простые наши, человеколюбивые?
Leopol'd
2021-07-13 11:31:04
кир, тебе пора на процедуры! Опять агрессия повысилась.
кир
2021-07-13 11:49:58
Leo, бездельник, как же без твоих глупых замечаний, многостаночный? На тебя и жара не влияет. Глупость либо есть, либо нет. У тебя она врожденная. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.07.2021, 07:25
Политолога из Петрозаводска Анатолия Цыганкова обложили матом на пресс-конференции в ТАСС (ВИДЕО)
09.07.2021, 11:58
Жительница Карелии вернула с того света утонувшую в реке маленькую девочку
07.07.2021, 06:40
Скончалась экс-депутат парламента, заслуженный врач Карелии
10.07.2021, 18:02
На проспекте Ленина в Петрозаводске начали сносить старое деревянное здание (ФОТОФАКТ)
12.07.2021, 15:46
Утонул сотрудник заповедника «Кивач» в Карелии
10.07.2021, 21:40
Девушки начали рассказывать об увеличении груди после вакцинации

Аналитика

Сегодня 12:15
Обществоведение
Жить и работать на малой родине
В советские времена в районах Карелии была активная социальная жизнь и работа, а сейчас людям неуютно на «угасающей» родине.   
«Позволял назвать главу Карелии «приставом», а главу города – «комсомолкой» 2
Сегодня 09:40
«Никто их никуда не сливал» 10
07.07.2021 16:55
Время Сенькина и Сепсякова 8
07.07.2021 13:55
Российские дачники оживили трафик на границе с Финляндией 1
06.07.2021 13:47
Вся аналитика

Чтиво

08.07.2021 15:28
Личное мнение
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
У карельских чиновников не хватило аргументов убедить около двух тысяч жителей республики в необходимости добровольной прививки от коронавируса?
Новые технологии в лечении катаракты
06.07.2021 11:30
Роман с камнем 3
29.06.2021 10:40
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»