Таксист в Петрозаводске перевел несостоявшемуся клиенту 65 тысяч рублей

Житель Петрозаводска сболтнул лишнее по телефону и лишился денег, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлением о мошенничестве обратился 25-летний горожанин. Мужчина рассказал, что работает в такси. Вечером он получил заказ — Петрозаводск — аэропорт Бесовец. Подъехав по указанному адресу, он долго ждал пассажиров, после чего связался с ними по телефону. Ему ответил мужчина, который сообщил, что не заказывал такси и предположил, что это может быть розыгрышем.

Однако несостоявшийся заказчик, якобы чувствуя вину, предложил возместить часть расходов. Сначала он попросил продиктовать номер банковской карты, затем CVC-код с обратной стороны и, наконец, коды из сообщений. Заявитель озвучил персональную информацию, после чего с его карты были списаны 65 тысяч рублей. Попытки вновь связаться с лже-пассажирами закончились неудачей.

Мужчина понял, что имеет дело с мошенниками и обратился в полицию.