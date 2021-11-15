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Таксист в Петрозаводске с баллонным ключом напал на клиента

Новости. Криминал
14:23, 30 Ноября 2021
фото: © attuale.ru

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Причиной нападения стали деньги в портмоне клиента, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление 47-летнего жителя города. Мужчина рассказал, что ранним утром возвращался домой на такси. У дома на него напал мужчина, который нанес ему несколько ударов металлической трубой, выхватил деньги и скрылся в ближайшем дворе.

Полицейские выяснили все обстоятельства произошедшего и установили подозреваемого.

Злоумышленником оказался работник такси, который увидел у клиента крупную сумму денег в портмоне. Подождав, когда мужчина отойдет от машины, подозреваемый скрыл лицо под маской, взял из машины баллонный ключ и последовал за ним. У подъезда он нагнал петрозаводчанина и несколько раз ударил его, в том числе по голове, после чего скрылся с кошельком. Подозреваемый — 52-летний житель Петрозаводска — был задержан. Похищенные деньги — 95 тысяч рублей — он успел потратить на азартные игры и алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по статье «разбой». Фигуранту грозит лишение свободы до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. В настоящее время мужчина заключен под стражу.

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Комментарии

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Седой хрен
2021-11-30 17:22:15
В таксисты попадают сотни бывших знаков,никто их не проверяет, и это только в нашей стране возможно,в Европе ,нормальных странах,все таксисты " пронумерованы" и с лицензией...
Os
2021-11-30 15:00:38
Поэтому и надо, чтобытавтобусы и троллейбусы в вечернее время работали, была альтернатива такси.
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