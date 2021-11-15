Таксист в Петрозаводске с баллонным ключом напал на клиента

Причиной нападения стали деньги в портмоне клиента, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление 47-летнего жителя города. Мужчина рассказал, что ранним утром возвращался домой на такси. У дома на него напал мужчина, который нанес ему несколько ударов металлической трубой, выхватил деньги и скрылся в ближайшем дворе.

Полицейские выяснили все обстоятельства произошедшего и установили подозреваемого.

Злоумышленником оказался работник такси, который увидел у клиента крупную сумму денег в портмоне. Подождав, когда мужчина отойдет от машины, подозреваемый скрыл лицо под маской, взял из машины баллонный ключ и последовал за ним. У подъезда он нагнал петрозаводчанина и несколько раз ударил его, в том числе по голове, после чего скрылся с кошельком. Подозреваемый — 52-летний житель Петрозаводска — был задержан. Похищенные деньги — 95 тысяч рублей — он успел потратить на азартные игры и алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по статье «разбой». Фигуранту грозит лишение свободы до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. В настоящее время мужчина заключен под стражу.