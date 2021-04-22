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Таксисты предупредили, что их вынудят уходить в нелегальный бизнес

Новости. Общество
08:50, 23 Апреля 2021
фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Общественный совет по развитию такси предупредил о возможном росте числа нелегальных такси в России в случае повышения тарифов ОСАГО для бизнеса.

Как сообщают «Известия», об этом говорится в письме организации, направленном в Центробанк.

По данным организации, страховщики обсуждали возможность пересмотра тарифов совместно с Центробанком и Минфином и настаивали на их увеличении минимум на 60% для такси. Совет по развитию такси в своем письме предупреждает ЦБ, что повышение стоимости полисов может вызвать массовый переход перевозчиков в «серую» зону.

Подробнее читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

 

 

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Комментарии

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udo
2021-04-23 09:21:35
Они угрожают?
театральный критик
2021-04-23 09:21:15
Будем кастрюли конфисковывать. Делов то..
Leopol'd
2021-04-23 10:26:49
театральный критик, тебе бедному уже и супчик не в чем готовить? Поскули в VK, может подарят.
nae
2021-04-23 09:07:56
Таксисты и так в "серой" зоне. Агрегаторов надо упорядочивать, что бы по закону брали водителей на работу. И цены адекватные делать, а то скоро впору рикшам на дороге появляться.
Гость
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