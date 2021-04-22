Таксисты предупредили, что их вынудят уходить в нелегальный бизнес

Общественный совет по развитию такси предупредил о возможном росте числа нелегальных такси в России в случае повышения тарифов ОСАГО для бизнеса.

Как сообщают «Известия», об этом говорится в письме организации, направленном в Центробанк.

По данным организации, страховщики обсуждали возможность пересмотра тарифов совместно с Центробанком и Минфином и настаивали на их увеличении минимум на 60% для такси. Совет по развитию такси в своем письме предупреждает ЦБ, что повышение стоимости полисов может вызвать массовый переход перевозчиков в «серую» зону. Подробнее читайте в интернет-газете «Вести Карелии».