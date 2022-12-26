Таможенники Карелии изъяли из оборота более 50 тысяч пачек контрафактных сигарет

Карельская таможня подвела итоги работы в 2022 году по предотвращению оборота контрафактной продукции.

По данным Карельской таможни, за минувший год ведомством в результате совместных с МВД проверочных выездов было изъято почти 50 тысяч пачек табачных изделий без акцизных марок Российской Федерации и обязательной маркировки (Qr-код). Кроме того, были обнаружены 444 нелегальных изделия легкой промышленности (сумки, толстовки, брюки, носки) и 100 единиц парфюмерии.

— По результатам проведенных мероприятий Карельская таможня доначислила 145,87 миллиона рублей таможенных платежей, пеней, что на 45% больше, чем в прошлом году. В бюджет государства взыскано 105,4 миллиона рублей — в 2021 году эта цифра составила 31,7 миллиона рублей, — отметила начальник отдела проверки деятельности лиц Ирина Некрасова, — при этом количество проверочных мероприятий сохранилось на уровне прошлого года. Это говорит об увеличении эффективности их проведения.

В 2022 году по направлению таможенного контроля возбуждено 182 дела об административных правонарушениях, 7 уголовных дел.

Ранее таможенники Карелии обнаружили незаконные переводы почти на миллиард рублей.