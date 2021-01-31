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Таможня Карелии сообщила, как пандемия обрушила поток желающих пересечь границу

Новости. Общество
07:15, 01 Февраля 2021
фото: © Пресс-служба СЗТУ
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Карельская таможня подвела итоги работы в 2020 году, когда в мире распространилась пандемия коронавируса.

Таможенники зафиксировали резкий спад активности горожан на границе в 2020 году из-за ограничительных мер, вызванных пандемией COVID-19. Число физлиц и легковых автомобилей, пытавшихся пресечь границу, значительно сократилось.

"Сложившаяся ситуация, связанная с эпидемиологической обстановкой  и ограничительными мерами по нераспространению коронавирусной инфекции COVID-19, повлияла на количество легковых транспортных средств и физических лиц, пересекших границу. Через пункты пропуска проследовало более 178 тысяч легковых транспортных средств (снижение по сравнению с 2019 годом на 79%) и 479 тысяч физических лиц (снижение на 70%)", - говорится в сообщении карельской таможни. 

Резкое сокращение числа физлиц, желающих перейти границу, повлияло на статистику выявления нарушений: существенно сократилсь число дел об административных правонарушениях.

"В 2020 году возбуждено 34 (в 2019 году – 30) уголовных дел и 1346 (в 2019 году – 3000) дел об административных правонарушениях. На количество возбужденных дел об административных правонарушениях повлияло резкое сокращение пересечений границы физическими лицами", - пояснили в таможне. 

При этом грузооборот перемещаемых товаров в прошлом году составил 6 миллионов 650,6 тысяч тонн, что на 5,1% больше, чем в 2019 году (6 миллионов 327,8 тысяч тонн). Практически не изменилось и количество грузовых транспортных средств: если в 2019 году границу пересек 164 741 грузовик, то в 2020 году – 164 036 грузовиков, сообщили в таможне.

Ранее сообщалось, что таможня попросила жителя Карелии вернуть полкило лишних продуктов в Финляндию.

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Комментарии

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David
2021-02-01 09:23:29
Сколько не задержанной "санкционки", сколько не дополученных премий и "звездочек"! Тоска сквозит в каждой фразе.
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