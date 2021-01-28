Таможня попросила жителя Карелии вернуть полкило лишних продуктов в Финляндию

Костомукшанин забыл правила провоза продуктов через границу – и был оштрафован, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

Хотя пересечение границы России с Финляндией в настоящее время имеет ограничения, все же в некоторых случаях это возможно. Возвращаясь из Финляндии в Россию, граждане не всегда вспоминают о существующих требованиях ввоза продукции.

Житель Костомукши 17 января пересекал границу с Карелией. Из Финляндии он вез с собой 2,05 кг свежих апельсинов, 1 кг мандаринов и 2,6 кг овсяных хлопьев. Все эти товары – продукты высокого фитосанитарного риска. Без специального сертификата такую продукцию можно ввозить только в количестве не более 5 кг на одного человека. Костомукшанин такого документа не имел.

В итоге государственный инспектор Россельхознадзора в отношении гражданина составил административный протокол. Излишнюю продукцию наш соотечественник был вынужден вернуть в Финляндию.