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Таможня попросила жителя Карелии вернуть полкило лишних продуктов в Финляндию

Новости. Общество
10:55, 29 Января 2021
фото: © pixabay.com
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Костомукшанин забыл правила провоза продуктов через границу – и был оштрафован, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

Хотя пересечение границы России с Финляндией в настоящее время имеет ограничения, все же в некоторых случаях это возможно. Возвращаясь из Финляндии в Россию, граждане не всегда вспоминают о существующих требованиях ввоза продукции.

Житель Костомукши 17 января пересекал границу с Карелией. Из Финляндии он вез с собой 2,05 кг свежих апельсинов, 1 кг мандаринов и 2,6 кг овсяных хлопьев. Все эти товары – продукты высокого фитосанитарного риска. Без специального сертификата такую продукцию можно ввозить только в количестве не более 5 кг на одного человека. Костомукшанин такого документа не имел.

В итоге государственный инспектор Россельхознадзора в отношении гражданина составил административный протокол. Излишнюю продукцию наш соотечественник был вынужден вернуть в Финляндию.

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Комментарии

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Njkdez
2021-01-29 12:36:33
Пора разгонять сельхознадзор, предположительно исключительно пыль в глаза пускают, апельсины перехватывают?
Неравнодушный
2021-01-29 12:20:16
Тащат в страну всякую заразу антифитосанитарную. Восхищаюсь я об наших либералов.
Leopol'd
2021-01-29 12:09:31
"Только не бывает никакого похмела."
Похоже для переговоров с животными приходится всегда находиться в пьяном состоянии. Осторожнее! Врачи говорят, что так печень может в цирроз отправиться. Береги себя! Цирк без клоунов неинтересен.
Njkdez
2021-01-29 11:59:20
Когда Министр Сельского хозяйства России последний раз в Карелии был? Кто знает?
Njkdez
2021-01-29 11:58:27
Не понимаю шо делают россельхознадзор на таможне? Все поля похерены, колхозы, совхозы развалились, поля не обрабатываются. Апельсины перехватили? Смех на палке? Очередную палку заработали?
кир
2021-01-29 11:02:42
Я плакаль.
David
2021-01-29 11:05:35
кир, Вылез? С опохмелом! Ждем-с "креатива"!
кир
2021-01-29 11:31:42
David, без кота, жизнь не та. Кот замурлыкал и согласился. Правильно оцениваешь иногда. Только не бывает никакого похмела. Самобытным с такой установкой в голове легче мир воспринимать. Придет офф со справкой и подтвердит этот тезис. Редакцию жалко. Ее приходится каждый день нашу галиматью читать. :)
nae
2021-01-29 11:56:30
кир, бу-га-га, как самокритично, однако ))))
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