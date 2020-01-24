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Танцоры из 20 городов соберутся в Петрозаводске в дни "Гипербореи"

Новости. Культура
17:40, 24 Января 2020
фото: © vk.com/energynorth
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С 7 по 10 февраля Петровский дворец проводит межрегиональный фестиваль хореографического искусства "Энергия Севера", сообщили в мэрии Петрозаводска.

Традиционное зимнее событие объединит свыше 700 участников и более 50 коллективов из 20 городов. "Энергия Севера - 2020" –это обширная конкурсная программа, профессиональное жюри, репетиции и мастер-классы, поездка к карельскому Деду Морозу Талви Укко, фестиваль "Гиперборея", экскурсии и дискотеки.

Церемония открытия регионального этапа фестиваля состоится в Петровском дворце 7 февраля, всероссийского этапа для коллективов из других регионов – 8 февраля.

9 февраля для участников организуют интерактивную площадку "Зимние забавы", показы спектакля "Легенды Калевалы", кукольного спектакля "Черная уточка" и танцевально-игровую программу от фольклорно-хореографического ансамбля "Кулкусет".

Завершат фестиваль "Энергия Севера" гала-концерты, церемонии награждения и большая праздничная дискотека.

Ранее сообщалось, что скульптуры на Гиперборее в Петрозаводске создадут из искусственного снега.

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Комментарии

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Стёпка
2020-01-24 20:57:07
Опытный хирург не требуется не опытным танцорам?
alsu
2020-01-24 19:58:59
А где находится "Петровский дворец"? ПодскажИте.
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