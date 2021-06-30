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Танцоры из Карелии показали великолепные результаты на всероссийских соревнованиях

Новости. Спорт
17:40, 30 Июня 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

На соревнованиях в Москве воспитанники петрозаводского танцевального клуба «Ритм» взяли рекордное количество призовых мест, рассказали в администрации города.

В июне воспитанники городского танцевального клуба «Ритм» приняли участие в крупных соревнованиях в Москве — «Кубке Мегаполиса 2021» и детско-юношеском фестивале «Гранд Данс». Восемь пар из Петрозаводска разного уровня и подготовки заняли рекордное в этом году количество призовых мест.

Леонид Пахомов и Арина Гулиева стали победителями в возрастной категории 14-15 лет в европейской программе. Славек Сидорович и Александра Быкова заняли первое место в возрастной категории 12-13 лет в европейской программе и третье место в латиноамериканской программе. Георгий Симонов и Руслана Ильченко стали финалистами в европейской программе в своей возрастной категории (12-13 лет). Даниил Гриневич и Анна Мусина (15-16 лет) — серебряные призеры в европейской программе в своем классе.

Дмитрий Нелединский и Александра Каблова стали победителями Всероссийских соревнований в категории 12-13 в европейской программе и заняли второе место в латиноамериканской программе. Глеб Кузин и Надежда Люббе завоевали «серебро» в категории 14-15 в латиноамериканской программе.

Самые высокие результаты на праздничных турнирах показали Алексей Майоров и Вера Маркова. Участвуя в двух соревнованиях подряд, пара заработала 17,5 очков. По меркам танцевального спорта это отличный результат за короткий промежуток времени. Петрозаводчане трижды стали победителями в своей возрастной категории (12-13 лет) в европейской программе и один раз бронзовыми призерами.

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