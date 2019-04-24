Таракан заполз в ухо жителю Карелии

Врачи по частям извлекали насекомое из уха жителя Костомукши.

Местное издание "64 Параллель" пишет, что инцидент произошел в бывшем общежитском городке по пр. Горняков в Костомукше.

Врачам пришлось извлекать таракана из уха по частям.

Сейчас мужчина чувствует себя нормально, чего не скажешь о таракане.