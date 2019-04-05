"Веснушки" – новый весенний тариф от автошколы "Престиж"!

Солнце показывается все чаще, поют птицы и журчат ручьи… Скоро распустятся листья и расцветут цветы! А пока нас радуют веснушки на лицах друзей и любимых – этот безошибочный признак близкого лета…

"Веснушки" – новый весенний тариф от автошколы "Престиж"!

Каждому, кто заключил договор на обучение в нашей автошколе до 30 апреля 2019 г., мы вручим его подарок. Заключите договор, внесите первый небольшой взнос - и подарок ваш!

Подарков много! Среди них – футбольный мяч, махровые полотенца, фирменные футболки и бейсболки, наборы отвёрток, фирменные кружки и защитные картхолдеры для пластиковых карт.

А самое главное – сертификаты на 3000, 2000 и 1000 рублей для оплаты обучения!

Учитесь, утром, днем, на выходных! Выбирайте удобное время, стабильный график вождения и надежную автошколу.

Учитесь на права по тарифу "Веснушки" и получайте приятные и полезные подарки от автошколы "Престиж". К Вашим услугам – отличные машины, огромная площадка со всеми удобствами, уютные классы и замечательные специалисты!

Внимание!

Тарифный план "Веснушки" действует с 5 по 30 апреля 2019 г.!

* Информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения можно получить в центральном офисе автошколы "Престиж" по адресу пр. Ленина, 18.

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