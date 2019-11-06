11:07, 06 Ноября 2019
Тарифы на электричество для населения Карелии вырастут, но снизятся для бизнеса: прогноз
Новости по теме
Загрузка...
Тарифы на электроэнергию для населения Карелии вырастут в 2020 году не менее, чем на 4,1%, а для организаций возможно их снижение на 2,5%, прогнозирует правительство республики.
Об этом говорится в пояснительной записке к "Основным параметрам прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
В прогнозе даны три варианта развития Карелии – "пессимистичный" консервативный, "реалистичный" базовый и "оптимистичный" целевой. В зависимости от сценария составлен прогноз изменения тарифов.
Все сценарии - в интернет-газете "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
02.11.2019, 18:00
03.11.2019, 16:15
31.10.2019, 13:36
02.11.2019, 09:20
03.11.2019, 11:00
30.10.2019, 16:30
Аналитика
05.11.2019 10:42
Обществоведение
Руководитель родительской организации детей-инвалидов в Карелии борется за наведение порядка в специализированных интернатах и считает неправильным строительство коррекционной школы в Соломенном.
31.10.2019 15:41
31.10.2019 11:31
31.10.2019 10:32
30.10.2019 16:55
Чтиво
05.11.2019 14:33
Личное мнение
Дмитрий Беленихин о ноябрьских праздниках.
05.11.2019 11:30
31.10.2019 09:24
28.10.2019 10:58
Медиа
Новое
Сегодня 11:52
Опрос
Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?
Комментарии