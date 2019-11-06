Тарифы на электричество для населения Карелии вырастут, но снизятся для бизнеса: прогноз

Тарифы на электроэнергию для населения Карелии вырастут в 2020 году не менее, чем на 4,1%, а для организаций возможно их снижение на 2,5%, прогнозирует правительство республики.

Об этом говорится в пояснительной записке к "Основным параметрам прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

В прогнозе даны три варианта развития Карелии – "пессимистичный" консервативный, "реалистичный" базовый и "оптимистичный" целевой. В зависимости от сценария составлен прогноз изменения тарифов. Все сценарии - в интернет-газете "Вести Карелии".