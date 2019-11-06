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Новости. Общество
11:07, 06 Ноября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/ Александр Петров

Тарифы на электричество для населения Карелии вырастут, но снизятся для бизнеса: прогноз

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Тарифы на электроэнергию для населения Карелии вырастут в 2020 году не менее, чем на 4,1%, а для организаций возможно их снижение на 2,5%, прогнозирует правительство республики.

Об этом говорится в пояснительной записке к "Основным параметрам прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

В прогнозе даны три варианта развития Карелии – "пессимистичный" консервативный, "реалистичный" базовый и "оптимистичный" целевой. В зависимости от сценария составлен прогноз изменения тарифов.

Все сценарии - в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Игорь
2019-11-06 11:35:43
Всё не нажрутся
Сеня
2019-11-06 11:30:33
когда вы уже подавитесь?
Гость
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