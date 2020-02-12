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Татами установили в школе Петрозаводска

Новости. Общество
16:00, 13 Февраля 2020
фото: © AP Photo/Julio Cortez, архив
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В средней школе №39 установлено новое татами, сообщили в администрации Петрозаводска.

Петрозаводская школа №39 получила новое борцовское покрытие. Татами и настенные протекторы установлены в малом спортивном зале за счет средств спортивной школы олимпийского резерва №5. Созданы комфортные и безопасные условия как для занятий дзюдо воспитанников спортивной школы, так и для физкультурных мероприятий учащихся.


администрация Петрозаводска

Проведение на базе общеобразовательных учреждений тренировок по видам, культивируемым в Школе единоборств, обеспечивает шаговую доступность спортивных занятий и расширяет возможности организации досуга детей.

Сотрудничество муниципальных учреждений развивается при поддержке администрации Петрозаводска.

"Спортивная школа Олимпийского резерва №5 намерена и дальше оказывать посильное содействие общеобразовательным школам в создании условий для занятий и укреплении материально-технической базы. Благодаря этому решаются не только образовательные, воспитательные, духовно-нравственные, но оздоровительные задачи в рамках урочной и внеурочной деятельности", - отметил руководитель спортшколы Антон Годинов.

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