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Татуированному учителю с раздвоенным языком запретили работать с дошкольниками

Новости. Общество
19:40, 29 Сентября 2020
фото: © inkppl.com/Sylvain Helaine
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Во Франции 35-летнему любителю татуировок запретили работать в детском саду.

Учитель Сильван Элен утверждает, что увлекся модификацией тела семь лет назад, когда преподавал в частной школе в Лондоне. Теперь у него раздвоенный язык, татуировки покрывают все тело, включая лицо и язык, а белки глаз окрашены в черный цвет, пишет "Лента.ру" со ссылкой на Reuters.

После возвращения во Францию Элен работал в детском саду в городе Палезо. Так продолжалось до тех пор, пока его начальство не получило жалобу от родителей трехлетнего мальчика, который посещал детский сад, но не был подопечным Элен. Они утверждали, что после встречи с татуированным учителем их сына стали мучить кошмары.

Через пару месяцев Элена проинформировали о запрете на работу с детьми дошкольного возраста. Теперь он преподает в начальной школе. По его словам, поначалу необычная внешность шокирует учеников, но потом они привыкают и не обращают на нее внимания.

Элен надеется, что его подопечные будут терпимее относиться к тем, кто не похож на них. "Быть может, когда они вырастут, то будут более широких взглядов, и не такими расистами или гомофобами", – заметил он.

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Комментарии

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