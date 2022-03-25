Театр кукол Карелии выступит на детском фестивале «Маршак» в Воронеже

Карельская труппа представит на фестивале спектакль «О рыбаке и рыбке».

Сразу после церемонии вручения республиканской премии «Онежская маска» Театр кукол Карелии отправился на Седьмой детский фестиваль «Маршак», который проводится в Воронеже с 25 марта по 3 апреля. Как сообщил театральный паблик в социальной сети «ВКонтакте», карельские артисты представят на воронежской сцене спектакль Яны Туминой «О рыбаке и рыбке».

«Маршак» – один из самых престижных театральных фестивалей для детей и молодежи в России. Его участники смогут увидеть постановку из Карелии четыре раза – спектакли пройдут в Воронеже 31 марта и 1 апреля.

Напомним, в нынешнем году Театр кукол получил сразу несколько «Онежских масок». Актер Дмитрий Будников был удостоен этой премии за лучшую роль второго плана, а актриса Ирина Будникова – за лучшую роль в детском спектакле. Постановке «Сирано де Бержерак» досталась премия критиков за создание новой сценической реальности. Спектакль «Зимовье зверей» был отмечен «Премией мецената» в рамках федерального проекта «Культура малой Родины. Театр – детям». А директор Театра кукол Карелии Любовь Васильева стала лауреатом премии от театральной студии «Таланта».

О том, как вручали премию, читайте тут.