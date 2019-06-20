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Новости. Культура
14:37, 20 Июня 2019
фото: Виталий Голубев

Театральный критик рассказала о фестивале Nord Dance в Петрозаводске

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Юлия Большакова-Лидова – театральный критик, доцент ГИТИСа, эксперт в области исполнительских искусств рассказала о своих впечатлениях после просмотра спектаклей Международного фестиваля современной хореографии Nord Dance.

Состоявшийся по инициативе Музыкального театра Карелии с 8 по 14 июня международный фестиваль современной хореографии Nord Dance превратил Петрозаводск в центр притяжения поклонников этого вида искусства и профессионалов, занимающихся исследованием современного танца. Гостьей фестиваля стала Юлия Большакова-Лидова – театральный критик, доцент ГИТИСа, эксперт в области исполнительских искусств.

 – Юлия Борисовна, вы отсмотрели весь фестиваль. Как вам показалось, есть ли что-то объединяющее столь разные работы, что позволило сформировать программу именно такой, какой она была представлена публике?

– Встретившись с вашим фестивалем, могу сказать, что это событие не только для театра, это важное событие и для республики, и для всего северо-западного региона. У него красивое название – Nord Dance, но еще более важен посыл, который в нем существует. Контемпорари, современный танец, живет и развивается уже более ста лет, существует огромное количество техник, стилистик. Накоплен большой опыт, и сегодня мы знаем, что танцевать может любой: нет препятствий ни в строении фигуры, ни в мышлении. Но есть большое различие между движением и танцем. Набор движений – это не всегда танец. В то же время танец – это еще не театральный спектакль.

Уникальность подхода и событийность данного фестиваля в том, что он собрал театральные танцевальные спектакли. Сделать танцевальную композицию и показать ее на фестивале, конкурсе – не проблема, это широко существует по всему миру. А вот сконцентрировать спектакли, связанные со стилистикой современного танца, очень сложно, потому что даже наши ведущие театры предпочитают гала-концерты, презентацию отдельных личностей. Чем отличается танцевальный спектакль от танцевальной композиции? Танцевальный спектакль всегда содержит фабулу, за которой вы следите. То есть, сюжета, как такового, может и не быть, но объединение пластики, света, цвета, линий, которые присутствуют в композиции, все это раскрывает внутреннюю сущность происходящего на сцене.

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