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Технократы обсудят цифровую среду на съезде в Петрозаводске

Новости. Общество
18:00, 12 Ноября 2020
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК
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В столице Карелии пройдет муниципальная научно-практическая конференция "Съезд технократов", сообщает пресс-центр мэрии города.

В Петрозаводске с 24 по 27 ноября пройдет IV муниципальная научно-практическая конференция "Съезд технократов", сообщает администрация карельской столицы.

В мероприятии примут участие представители научного сообщества, специалисты системы образования, в том числе - руководители школ и педагоги, а также старшеклассники и студенты.

Мероприятия конференции пройдут в онлайн-формате. Основная тема обсуждения - создание качественной и безопасной цифровой среды, доступной на всех уровнях образования.

На конференции будут рассматриваться вопросы реализации федеральных проектов "Успех каждого ребёнка", "Учитель будущего" и "Цифровая образовательная среда" (нацпроект "Образование").

Ранее сообщалось, что добровольцы соберутся в Петрозаводске на волонтерский форум.

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