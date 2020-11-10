Добровольцы соберутся в Петрозаводске на волонтерский форум

В столице Карелии на следующей неделе пройдет Республиканский форум добровольцев, сообщают в мэрии Петрозаводска.
С 20 по 22 ноября в Петрозаводске пройдет Республиканский форум добровольцев "PRO ДОБРО". Об этом информирует пресс-центр администрации карельской столицы.
Часть мероприятий форума состоится в онлайн-формате. Одна из информационно-образовательных площадок будет работать в телестудии Детско-юношеского центра.
К участию в форуме приглашают лидеров, активистов добровольческих объединений, а также всех, кто хотел бы присоединиться к волонтерскому сообществу. На форуме расскажут о структуре общероссийского движения и программах поддержки активной молодежи.
Для участия в мероприятии необходимо до 15 ноября подать заявку на платформе "Добро.ру".
Ранее сообщалось, что в Карелии волонтёры начнут снова помогать пенсионерам из-за обострения ситуации с COVID-19.
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