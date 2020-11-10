В Карелии волонтёры начнут снова помогать пенсионерам из-за обострения ситуации с COVID-19

Открыта регистрация добровольцев для помощи пожилым людям, которые больше всего подвержены риску заряжения, сообщили в администрации Петрозаводска.

Волонтёрская деятельность будет направлена на оказание помощи пожилым людям старше 65 лет, которые не имеют возможности выйти на улицу. В их задачи будет входить покупка и доставка продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости.

Заявку на вакансии можно подать на сайте.

Требования к волонтёрам:

- возраст от 18 до 50 лет;

- наличие сертификата по курсам: основы волонтёрства для начинающих и курсу для волонтеров по оказанию помощи в экстренной ситуации (коронавирус): пройти их можно по ссылке.

- готовность на прохождение дистанционного инструктажа.

Заявку можно подать по ссылкам:

Помощь в доставке продуктов и лекарств;

Помощь в медицинских организациях;

Оказание психологической помощи.