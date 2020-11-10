В Карелии волонтёры начнут снова помогать пенсионерам из-за обострения ситуации с COVID-19

Открыта регистрация добровольцев для помощи пожилым людям, которые больше всего подвержены риску заряжения, сообщили в администрации Петрозаводска.
Волонтёрская деятельность будет направлена на оказание помощи пожилым людям старше 65 лет, которые не имеют возможности выйти на улицу. В их задачи будет входить покупка и доставка продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости.
Заявку на вакансии можно подать на сайте.
Требования к волонтёрам:
- возраст от 18 до 50 лет;
- наличие сертификата по курсам: основы волонтёрства для начинающих и курсу для волонтеров по оказанию помощи в экстренной ситуации (коронавирус): пройти их можно по ссылке.
- готовность на прохождение дистанционного инструктажа.
Заявку можно подать по ссылкам:
Помощь в доставке продуктов и лекарств;
Помощь в медицинских организациях;
Оказание психологической помощи.
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