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В Карелии волонтёры начнут снова помогать пенсионерам из-за обострения ситуации с COVID-19

Новости. Общество
17:20, 10 Ноября 2020
фото: © Александр Демьянчук/ТАСС
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Открыта регистрация добровольцев для помощи пожилым людям, которые больше всего подвержены риску заряжения, сообщили в администрации Петрозаводска.

Волонтёрская деятельность будет направлена на оказание помощи пожилым людям старше 65 лет, которые не имеют возможности выйти на улицу. В их задачи будет входить покупка и доставка продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости.

Заявку на вакансии можно подать на сайте.

Требования к волонтёрам:
-   возраст от 18 до 50 лет;
- наличие сертификата по курсам: основы волонтёрства для начинающих и курсу для волонтеров по оказанию помощи в экстренной ситуации (коронавирус): пройти их можно по ссылке.
-   готовность на прохождение дистанционного инструктажа.

Заявку можно подать по ссылкам:
Помощь в доставке продуктов и лекарств;
Помощь в медицинских организациях;
Оказание психологической помощи.

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Комментарии

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zanoza
2020-11-10 17:23:54
Проснулись, однако. Ещё те волонтёры, пока пинка для скорости не получат, никакой помощи не дождаться.
протестанутый
2020-11-10 17:31:26
zanoza, волонтеры не обязаны бегать за сигаретами для тебя.
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