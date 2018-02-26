Техосмотр будем проходить по-новому

Новые правила прохождения техосмотра начали действовать в России с 22 февраля.

Изменения внесены согласно постановлению правительства РФ.

Согласно документу, при прохождении техосмотра в транспортном средстве обязательно должна быть аптечка. Ранее это требование распространялось только на знак аварийной остановки и огнетушитель.

Какие еще новшества внесли в техосмотр, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".