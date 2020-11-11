Тела двух рыбаков в спасательных жилетах нашли на берегу Ладоги

Устанавливаются обстоятельства гибели двух мужчин в Кировском районе Ленобласти.

После заплыва на лодке по Ладоге их искали около суток на вертолете, сообщили 47news в экстренных службах.

Как стало известно, вечером 9 октября в Ладожском озере у деревни Кобона нашли тела двух мужчин 37 и 34 лет. Оба были одеты в спасательные жилеты. Одного из воды подняли рыбаки, другого с вертолета заметили сотрудники поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга.

По предварительным данным, мужчины 8 ноября отправились на рыбалку на лодке и не вернулись. Их судно найти не удалось.

Обстоятельства произошедшего выясняют полицейские.