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Тела двух рыбаков в спасательных жилетах нашли на берегу Ладоги

Новости. Происшествия
18:40, 11 Ноября 2020
фото: © Аварийно-спасательная служба ЛО
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Устанавливаются обстоятельства гибели двух мужчин в Кировском районе Ленобласти.

После заплыва на лодке по Ладоге их искали около суток на вертолете, сообщили 47news в экстренных службах.

Как стало известно, вечером 9 октября в Ладожском озере у деревни Кобона нашли тела двух мужчин 37 и 34 лет. Оба были одеты в спасательные жилеты. Одного из воды подняли рыбаки, другого с вертолета заметили сотрудники поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга.

По предварительным данным, мужчины 8 ноября отправились на рыбалку на лодке и не вернулись. Их судно найти не удалось.

Обстоятельства произошедшего выясняют полицейские.

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