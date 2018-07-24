Тела молодых супругов подняли со дна Янисъярви

Спасатели Карелии подняли тела молодых людей, затонувших на озере в Сортавальском районе.

Как сообщили в карельской поисково-спасательной службе, сегодня утром, 24 июля в 7.00, подняли тела молодых людей 1985 и 1991 годов рождения, утонувших в результате опрокидывания лодки.

Напомним, 21 июля трое мужчин и две женщины на моторной лодке без спасательных жилетов вышли в озеро Янисъярви. На воде лодка перевернулась, и люди оказались в воде.

"В результате троим удалось добраться до берега, а мужчина и женщина утонули", - говорится в сообщении.

Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.