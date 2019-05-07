Tele2 поддержала Всероссийский студенческий конкурс в Карелии

Tele2 приняла участие в полуфинале Всероссийского молодежного кубка по менеджменту "Управляй!".

Цель кубка – выявить студентов российских вузов, обладающих управленческим потенциалом, и создать условия для развития их компетенций.

26 апреля коммерческий директор петрозаводского филиала Tele2 Андрей Зыкин выступил в качестве эксперта в полуфинале по Северо-Западному федеральному округу Всероссийского студенческого конкурса по менеджменту "Управляй!".

Директор оценивал лидерские компетенции студентов и их умение решать бизнес-кейсы. Мобильный оператор поддержал проект совместно с Карельским филиалом РАНХиГС в рамках соглашения о партнерстве.

В этом году на кубок зарегистрировались 30 тысяч участников со всей страны. От Карелии в полуфинал вышли 55 студентов. Участники выполняли максимально приближенные к реальным бизнес-кейсам задания и принимали стратегические решения. Организаторы соревнований стремились выявить перспективных студентов и создать условия для их развития.

Финал кубка состоится в конце мая 2019 года. Победители получат гранты на обучение в магистратуре ведущих вузов страны, а лучшие участники – приглашения на стажировку или работу в крупных компаниях.

Андрей Зыкин, коммерческий директор петрозаводского филиала Tele2:

"Мы всегда стремимся поддерживать такие образовательные проекты. Они позволяют молодым и талантливым ребятам заявить о себе и продемонстрировать свои умения и навыки, благодаря которым они могут стать настоящими лидерами в управлении бизнесом. Для федеральных компаний-работодателей, участвующих в конкурсе, это так же отличная возможность выявить потенциальных специалистов высокого уровня, которые в будущем могут стать частью команды и успешно развиваться с компанией".

Роман Пивненко, директор карельского филиала РАНХиГС:

"Кубок "Управляй!" является отличным дополнением для стандартных образовательных программ. В конкурсе студенты применяют и демонстрируют свои знания по широкому спектру учебных дисциплин. Кубок выявляет не только наиболее подготовленных студентов, но и лидеров, способных максимально эффективно построить работу команды. Надеюсь, что по прошествии небольшого времени мы увидим участников кубка в региональном и общероссийском конкурсе лидеров, и они смогут успешно выстроить свое профессиональное будущее, в том числе и в сфере управления".

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