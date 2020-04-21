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Tele2 запустила в Карелии бесплатную доставку из интернет-магазина

Новости. Экономика
15:50, 22 Апреля 2020
фото: © Tele2
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Tele2 запустила бесплатную доставку SIM-карт в Петрозаводске и Кондопоге.

При подключении к Tele2 в интернет-магазине клиенты могут получить свой заказ не выходя из дома.

В условиях пандемии важно соблюдать режим самоизоляции, ограничить посещение мест скопления людей, свести к минимуму количество контактов и оставаться дома. Мобильный оператор Tele2 расширил возможности интернет-магазина в Карелии. Теперь клиентам в Петрозаводске и Кондопоге доступна бесплатная курьерская доставка SIM-карт на дом.

В интернет-магазине Tele2 посетители могут выбрать номер телефона, подходящий тарифный план, а также подключить дополнительные опции и услуги. Чтобы сэкономить время при получении SIM-карты, клиенты могут внести свои паспортные данные сразу при оформлении покупки на сайте. В интернет-магазине есть кнопка "Госуслуги", с помощью которой можно заполнить поля формы через сайт. Это упрощает регистрацию на основе достоверных данных. Процесс заказа занимает не больше 5 минут, доставка курьерской службой осуществляется от одного до двух дней.

"Сегодня многие жители республики вынуждены оставаться дома и качественная мобильная связь важна как никогда, ведь вся наша жизнь от работы до общения с близкими перешла в онлайн. Мы в Tele2 понимаем, как важно своевременно и, главное, безопасно подключить надежную связь не выходя из дома. Сейчас бесплатная доставка доступна в двух самых крупных городах Карелии, но мы работаем над расширением географии услуги в регионе", – отметил Андрей Зыкин, коммерческий директор петрозаводского филиала Tele2.

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