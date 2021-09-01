Телебашня в Якутии окрасилась в цвета флага Карелии (ФОТОФАКТ)

В благодарность за помощь пожарным и волонтерам из Карелии, приехавшим в Якутию тушить лесные пожары, телебашня в столице республики засветилась цветами карельского флага.

С 18 августа на телебашне в столице Республики Саха (Якутия) зажигают огни, соответствующие цветам флагов регионов, из которых прибыла помощь в тушении природных пожаров. Накануне Якутия поблагодарила Республику Карелия.

Как сообщает пресс-служба правительства Якутии, 2 сентября в 21.00 по местному времени (15.00 по московскому) башня загорелась цветами флага Карелии – красным, голубым и зеленым.

Напомним, 8 августа, 20 опытных сотрудников парашютно-десантной пожарной службы Карелии уехали из Петрозаводска в Архангельск. Оттуда самолет доставил дополнительные силы из Северо-Западного федерального округа, в том числе из Карелии, в якутский город Мирный.

Всего в тушении пожаров в Якутии было задействовано свыше 3,5 тысяч человек из 16 регионов страны.

Якутская телебашня является седьмой по высоте телебашней в России и самой высокой телебашней в Сибири, а также самой высокой конструкцией в мире, стоящей на вечной мерзлоте.