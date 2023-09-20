Карелия победила на всероссийском конкурсе по продвижению Детского телефона доверия

В номинации «Помощь доступна» первое место присудили Карельскому ресурсному центру развития социальных технологий.

Акция по продвижению Детского телефона доверия в Карелии заняла первое место на всероссийском конкурсе, рассказали в паблике республиканского Минсоцзащиты 21 сентября.



На всероссийский конкурс информационно-просветительских материалов по продвижению детского телефона доверия, организованный Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подали более 300 заявок из всех регионов страны.



Победителем в номинации «Помощь доступна» признали подведомственный Минсоцзащиты республики Карельский ресурсный центр развития социальных технологий.

«Ежегодно мы участвуем в продвижении Детского телефона доверия и информировании населения региона о его работе. Во всех районах республики проводятся информационные акции с привлечением волонтеров, классные часы, создаются просветительские материалы. Мы очень рады, что наша работа была оценена столь высоко», — рассказали сотрудники ресурсного центра.



Как напомнили в сообществе, детский телефон доверия 8 800 2000 122 — это дистанционная служба экстренной психологической помощи, предназначенная для оказания моральной, эмоциональной или духовной поддержки детям и взрослым.



Ежегодно в Карелии на Детский телефон доверия поступает более 5 тысяч звонков, почти 60% — это звонки от детей, что является показателем доверия к данному виду помощи, подчеркнули в источнике.