Телефонные мошенники стали чаще притворяться сотрудниками органов

Телефонные мошенники, звонящие клиентам российских банков, стали чаще выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов.

Об этом говорится в исследовании компании-производителя систем борьбы с утечками данных DeviceLock, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

«Основными тенденциями, отмеченными специалистами аналитического центра компании, являются смена мошенниками типового образа „представителей службы безопасности банка“ на „сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих расследование“ (с 40% до почти 80%)», — сообщает компания.

Чаще всего число звонков от таких мошенников увеличивается после того, как человек подает заявку на открытие счета или на получение другого банковского продукта. По словам гендиректора компании разработчика DeviceLock DLP Олеси Ярмоленко, эти изменения показывают, что данные, используемые мошенниками, утекают либо из маркетинговых подразделений банков, либо из компаний-аутсорсеров, чьими услугами банки пользуются все чаще.

«Банки начали уделять внимание информационной безопасности операционных подразделений, что вызвало снижение объема утечек и рост цен на базы их клиентов на черном рынке. Но это, в свою очередь, привело к росту утечек из подразделений, работающих с похожими данными, но не включенными в основной периметр безопасности. Особенно эта проблема касается компаний-аутсорсеров процесса привлечения клиентов», — отметила она.

По словам Ярмоленко, банкам следует начинать распространять стандарты информационной безопасности, включая использование DLP-систем, на своих подрядчиков, работающих с данными клиентов.