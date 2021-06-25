Реклама
Прислать новость
Минздрав Карелии обратился к военным за помощью в поставках кислорода ковидным больным (СРОЧНО) 11
Сегодня 12:29
Динамика роста: лесоперерабатывающему предприятию нужны специалисты
Сегодня 14:04
Автомобилист сбил 8-летнего ребенка в Петрозаводске 2
Сегодня 09:16

Телефонные мошенники стали чаще притворяться сотрудниками органов

Новости. Общество
22:30, 25 Июня 2021
фото: © kazanpress.ru

Телефонные мошенники, звонящие клиентам российских банков, стали чаще выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов.

Об этом говорится в исследовании компании-производителя систем борьбы с утечками данных DeviceLock, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

«Основными тенденциями, отмеченными специалистами аналитического центра компании, являются смена мошенниками типового образа „представителей службы безопасности банка“ на „сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих расследование“ (с 40% до почти 80%)», — сообщает компания.

Чаще всего число звонков от таких мошенников увеличивается после того, как человек подает заявку на открытие счета или на получение другого банковского продукта. По словам гендиректора компании разработчика DeviceLock DLP Олеси Ярмоленко, эти изменения показывают, что данные, используемые мошенниками, утекают либо из маркетинговых подразделений банков, либо из компаний-аутсорсеров, чьими услугами банки пользуются все чаще.

«Банки начали уделять внимание информационной безопасности операционных подразделений, что вызвало снижение объема утечек и рост цен на базы их клиентов на черном рынке. Но это, в свою очередь, привело к росту утечек из подразделений, работающих с похожими данными, но не включенными в основной периметр безопасности. Особенно эта проблема касается компаний-аутсорсеров процесса привлечения клиентов», — отметила она.

По словам Ярмоленко, банкам следует начинать распространять стандарты информационной безопасности, включая использование DLP-систем, на своих подрядчиков, работающих с данными клиентов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.06.2021, 09:13
Власти Карелии ужесточили ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости
18.06.2021, 10:22
Девять человек умерли за сутки от коронавируса в Карелии: статистика вызывает тревогу Минздрава
22.06.2021, 12:15
Ребенок утонул в райцентре Карелии
22.06.2021, 16:51
Скоропостижно скончалась известная в Карелии 46-летняя журналистка Марина Кивирьян
22.06.2021, 11:11
Пропавших без вести троих рыбаков в Карелии нашли
20.06.2021, 09:24
Сегодня изменится схема движения транспорта в центре Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 14:05
Капитал
Клиники на Чайкиной: Коронавирус: болен ли я? Нужна ли мне прививка?
В «Клиниках на Чайкиной» можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут, достоверно узнать, есть и у вас стойкий иммунитет к Соvid-19, а также оценить здоровье после перенесённого заболевания и пройти реабилитацию.
Динамика роста: лесоперерабатывающему предприятию нужны специалисты
Сегодня 14:04
Валерий Таборов:  «Родина» - политическая сила с самой патриотической программой» 5
Сегодня 14:03
«Вы пели перед задержанием?» 11
24.06.2021 13:50
В стране неотмененных отпусков
22.06.2021 15:05
Вся аналитика

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»