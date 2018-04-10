Телефонные мошенники вновь обманули пенсионерку в Петрозаводске

По теме
Загрузка...
Петрозаводчанка попалась на уловки телефонных мошенников по смс-сообщению, рассказали в МВД Карелии.
В дежурную часть УМВД России по Петрозаводску обратилась 60-летняя горожанка, которая лишилась денежных средств.
Выяснилось, что днем заявительнице пришло сообщение о том, что ее банковская карта заблокирована. Женщина позвонила по указанному в смс номеру, где ей сообщили, что она попала в службу безопасности банка. Мошенник убедил пенсионерку в том, что для разблокировки карты необходимо выполнить его указания. В результате потерпевшая перевела злоумышленникам более 7000 рублей – все денежные средства, которые были на ее счету.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По теме
Выбор читателей
06.04.2018, 06:40
05.04.2018, 10:41
05.04.2018, 11:30
05.04.2018, 17:13
05.04.2018, 16:43
Аналитика
Сегодня 13:16
Обществоведение
Прокуратура в суде огласила подробности, предшествующие страшной трагедии на Сямозере, унесшей в июне 2016 года жизни 14 детей.
09.04.2018 12:39
09.04.2018 09:40
05.04.2018 10:12
04.04.2018 14:05
Чтиво
05.04.2018 10:41
Частная жизнь
Два года назад ушел из жизни Лео Севец – фолк-легенда Карелии и Финляндии.
02.04.2018 11:57
02.04.2018 09:30
30.03.2018 10:23
Медиа
06.04.2018 13:21
Опрос
Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?
Комментарии