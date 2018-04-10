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12:09, 10 Апреля 2018

Телефонные мошенники вновь обманули пенсионерку в Петрозаводске

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Петрозаводчанка попалась на уловки телефонных мошенников по смс-сообщению, рассказали в МВД Карелии.

В дежурную часть УМВД России по Петрозаводску обратилась 60-летняя горожанка, которая лишилась денежных средств.

Выяснилось, что днем заявительнице пришло сообщение о том, что ее банковская карта заблокирована. Женщина позвонила по указанному в смс номеру, где ей сообщили, что она попала в службу безопасности банка. Мошенник убедил пенсионерку в том, что для разблокировки карты необходимо выполнить его указания. В результате потерпевшая перевела злоумышленникам более 7000 рублей – все денежные средства, которые были на ее счету.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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